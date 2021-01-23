Бенитес расторг контракт с китайским клубом

Испанский тренер Рафаэль Бенитес и китайский клуб «Далянь Про» расторгли контракт по обоюдному согласию.

Специалист написал прощальное письмо, которое было опубликовано на его сайте. Главной причиной ухода из команды он назвал коронавирус. Он хочет находиться ближе к семье во время пандемии.

Бенитес пришел в «Далянь Про» в 2019 году. В 2020 году его клуб занял 12-е место в чемпионате Китая.