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Бенитес покинет китайский клуб из-за опасений по поводу коронавируса

15:18
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Испанский тренер Рафаэль Бенитес покинет пост главного тренера китайского клуба «Далянь Про» из-за ситуации с распространением коронавируса на Дальнем Востоке, сообщает Mirror.

Бенитес принял подобное решение из-за желания быть рядом с семьей. В настоящее время ведутся переговоры с руководством клуба, Бенитес также участвует в поиске нового тренера.

60-летний Бенитес ранее тренировал «Вальядолид», «Экстремадуру», «Осасуну», «Тенерифе», «Валенсию», «Ливерпуль», «Интер», «Челси», «Наполи», «Реал» и «Ньюкасл». Двукратный чемпион Испании, победитель Лиги чемпионов, Лиги Европы и Кубка УЕФА, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира, обладатель Кубков Англии и Италии.

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