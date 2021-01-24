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Бенитес может возглавить «Селтик»

13:31
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Рафаэль Бенитес может занять должность главного тренера «Селтика», сообщает Mirror.

По информации источника, шотландский клуб готов расстаться с нынешним наставником Нилом Ленноном из-за неудачных результатов команды.

Ранее Бенитес покинул пост главного тренера китайского «Далянь Про». Сообщалось, что его место может занять экс-наставник «Барселоны» Кике Сетьен.

«Селтик» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Шотландии, отставая от лидирующего «Рейнджерс» на 23 очка.

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