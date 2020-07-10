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«Бенфика» упустила победу над «Фамаликаном». Злобин на поле не вышел

10 июля 2020, 01:27
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«Фамаликан» на своем поле сыграл вничью с «Бенфикой» в матче 31-го тура чемпионата Португалии (1:1). Пиззи в конце первого тайма вывел гостей вперед. Хозяевам удалось отыграться только в концовке — гол забил Гуга.

Российский вратарь «Бенфики» Иван Злобин провел встречу на скамейке запасных.

Лиссабонская команда идет на 2-м месте в турнирной таблице. «Фамаликан» занимает 6-ю строчку.

Фамаликан — Бенфика

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