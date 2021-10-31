«Бенфика» сыграла вничью с «Эшторилом», «Спортинг» обыграл «Виторию Гимарайнш»
Состоялись матчи 10-го тура чемпионата Португалии
«Эшторил» и «Бенфика» сыграли вничью (1:1). «Спортинг» одержал минимальную победу над «Виторией Гимрайнш» (1:0) благодаря голу Себастьяна Коатеса.
Лидирует в турнирной таблице «Порту» — 26 очков. Столько же у идущего вторым «Спортинга». У «Бенфики» 25 очков и третье место. На четвертой позиции «Эшторил» — 19 очков.
Чемпионат Португалии
10-й тур
«Эшторил» — «Бенфика» — 1:1 (0:1)
Голы: Рейнарц, 90 — Вериссимо, 2
«Спортинг» — «Витория Гимарайнш» — 1:0 (1:0)
Гол: Коатес, 31
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