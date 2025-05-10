«Спортинг» и «Бенфика» сыграли вничью в матче чемпионата Португалии

«Спортинг» на выезде сыграл вничью с «Бенфикой» в матче 33-го тура чемпионата Португалии — 1:1.

У гостей на 4-й минуте гол забил Франсишку Тринкан после передачи Виктора Дьекереша. Хозяева отыгрались на 63-й минуте — отличился Керем Актюркоглу.

«Спортинг» и «Бенфика» набрали по 79 очков. «Львы» лидируют в таблице, опережая «орлов» по дополнительным показателям.

В последнем туре «Спортинг» примет «Виторию Гимарайнш» 17 мая. «Бенфика» в это же время сыграет в гостях с «Брагой».