10 мая, 21:59

«Спортинг» и «Бенфика» сыграли вничью в матче чемпионата Португалии

Руслан Минаев

«Спортинг» на выезде сыграл вничью с «Бенфикой» в матче 33-го тура чемпионата Португалии — 1:1.

У гостей на 4-й минуте гол забил Франсишку Тринкан после передачи Виктора Дьекереша. Хозяева отыгрались на 63-й минуте — отличился Керем Актюркоглу.

«Спортинг» и «Бенфика» набрали по 79 очков. «Львы» лидируют в таблице, опережая «орлов» по дополнительным показателям.

В последнем туре «Спортинг» примет «Виторию Гимарайнш» 17 мая. «Бенфика» в это же время сыграет в гостях с «Брагой».

Чемпионат Португалии. 33-й тур.
10 мая, 00:00. Estadio da Luz (Лиссабон)
Бенфика
1:1
Спортинг
ФК Бенфика
ФК Спортинг (Лиссабон)
