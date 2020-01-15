«Бенфика» со Злобиным в воротах прошла в полуфинал Кубка Португалии

«Бенфика» в матче 1/4 финала Кубка Португалии обыграла «Риу Аве» (3:2) и вышла в полуфинал. Соперник лиссабонского клуба открыл счет уже на 4 минуте, после чего команды обменивались голами, а окончательный счет был установлен нападающий «Бенфики» Харисом Сеферовичем.

Российский вратать Иван Злобин отыграл все 90 минут встречи. Контракт 22-летнего вратаря с «Бенфикой» будет действовать до 30 июня 2024 года. За основную команду он провел 6 матчей, в которых пропустил 5 голов.