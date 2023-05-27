«Бенфика» выиграла чемпионат Португалии

«Бенфика» разгромила «Санта-Клару» в матче 34-го тура чемпионата Португалии — 3:0.

Счет в матче открыл Гонсалу Рамуш на 7-й минуте матча. На 28-й минуте Рафаэл Силва удвоил преимущество своей команды. На 60-й минуте Алехандро Гримальдо довел счет до разгромного, реализовав пенальти.

По итогам сезона «Бенфика» набрала 87 очков и стала чемпионом Португалии. «Порту» занял второе место с 85 очками.

«Бенфика» выиграла чемпионский титул впервые с сезона-2018/2019.