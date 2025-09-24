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«Бенфика» упустила победу над «Риу Аве» и впервые потеряла очки при Моуринью

Евгений Козинов
Корреспондент
Жозе Моуринью в матче с «Риу Аве».
Фото Reuters

«Бенфика» и «Риу Аве» сыграли вничью в матче 1-го тура чемпионата Португалии — 1:1. Игра прошла на стадионе «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины хозяева открыла счет, но гол отменил ВАР. На 86-й минуте «Бенфика» все же вышла вперед благодаря голу Георгия Судакова. Гостям удалось отыграться в добавленное время — отличился Андре Луис.

Это был второй матч для «Бенфики» под руководством главного тренера Жозе Моуринью. Первая встреча закончилась победой со счетом 3:0.

«Бенфика» набрала 14 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. «Риу Аве» идет на 16-й строчке — 4 очка.

Чемпионат Португалии. 1-й тур.
23 сентября 2025, 00:00. Да Луш (Лиссабон)
Бенфика
1:1
Риу Аве
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