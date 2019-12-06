«Бенфика» продлит контракт с главным тренером

«Бенфика» намерена продлить контракт с главным тренером Бруну Лаже. Его контракт рассчитан до июня 2023-го, однако вскоре 43-летний специалист продлит соглашение еще на один сезон. Стороны уже договорились об условиях, сообщает A Bola.

«Бенфика» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Португалии, набрав 33 очка в 12 матчах. В Лиге чемпионов португальский клуб уже потерял шансы на выход в 1/8 финала, однако в случае домашней победы над «Зенитом» со счетом 2:0 или с разницей в три мяча может рассчитывать на путевку в 1/16 финала Лиги Европы.

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