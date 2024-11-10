Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 22:45

«Бенфика» — «Порту»: смотреть матч чемпионата Португалии

«Бенфика» сыграет с «Порту» в чемпионате Португалии 10 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Анхель Ди Мария (ФК «Бенфика»).
Фото Reuters

«Бенфика» сыграет с «Порту» в 11-м туре чемпионата Португалии в воскресенье, 10 ноября. Игра состоится на стадионе «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне (Португалия). Стартовый свисток прозвучит в 23.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Бенфика» — «Порту» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России трансляцию встречи в прямом эфире покажут на телеканале «СТАРТ». Начало эфира — в 23.35 мск.

По итогам 10-ти туров примейры лиссабонская команда набрала 22 очка и занимает третье место в турнирной таблице. Команда из Порту с 27-ю баллами располагается на второй строчке чемпионата.

Футбол
ФК Бенфика
ФК Порту
Читайте также
Кассьерра наказал за грубую ошибку, а Питер спасла штанга на последней секунде. Что случилось в матче «Ахмат» - «Зенит»
Пас Миранчука помог «Атланте» выбить «Интер Майами» из плей-офф МЛС
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 31 гола
В Кемерово нашли пропавшую в конце октября 13-летнюю девочку
СМИ сообщили о пропаже из колонии убившего жену экс-министра Казахстана
Умер пресс-секретарь исполнителя SHAMAN Антон Коробков-Землянский
Популярное видео
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Арсенал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Реал» — «Милан»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«ПСВ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Олег Романцев: «Постоянное доминирование «Зенита» — плохо для РПЛ»
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Сьон» сообщил, что Миранчук не сыграет в матче против «Люцерна»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости