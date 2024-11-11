Дубль Ди Марии помог «Бенфике» разгромить «Порту»

«Бенфика» выиграла у «Порту» в матче 11-го тура чемпионата Португалии — 4:1. Игра прошла на стадионе «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.

В первом тайме команды обменялись голами — защитник лиссабонской команды Альваро Фернандес на 30-й минуте открыл счет, а перед перерывом Саму забил у «драконов». Во второй половине Анхель Ди Мария оформил дубль, а также Неуэн Перес отметился автоголом.

«Бенфика» продлила победную серию и с 25 очками занимает 3-е место в турнирной таблице. «Порту» идет на 2-й строчке — 27 очков.