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Сегодня, 01:51

Дубль Ди Марии помог «Бенфике» разгромить «Порту»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Анхель Ди Мария.
Фото Reuters

«Бенфика» выиграла у «Порту» в матче 11-го тура чемпионата Португалии — 4:1. Игра прошла на стадионе «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.

В первом тайме команды обменялись голами — защитник лиссабонской команды Альваро Фернандес на 30-й минуте открыл счет, а перед перерывом Саму забил у «драконов». Во второй половине Анхель Ди Мария оформил дубль, а также Неуэн Перес отметился автоголом.

«Бенфика» продлила победную серию и с 25 очками занимает 3-е место в турнирной таблице. «Порту» идет на 2-й строчке — 27 очков.

Португалия. Премьер-лига. 11-й тур
10 нояб, 23:45. Estadio da Luz (Лиссабон)
Бенфика
4:1
Порту
Анхель Ди Мария
Футбол
ФК Бенфика
ФК Порту
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