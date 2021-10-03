Футбол
Другие
Зарубежные чемпионаты и кубки
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Турниры
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

«Бенфика» после победы над «Барселоной» проиграла «Портимоненси»

22:11
Теги:

«Бенфика» дома уступила «Портимоненси» (0:1) в матче восьмого тура чемпионата Португалии. Ранее команда победила «Барселону» (3:0) в Лиге чемпионов.

Единственный мяч на 66-й минуте забил Лукас Поссиньолу. «Бенфика» с 21-м очком осталась на первом месте в чемпионате. У «Портимоненси» 14 очков и пятая позиция.

Чемпионат Португалии

8-й тур

«Бенфика» — «Портимоненси» — 0:1 (0:0)

Гол: Поссиньолу, 66

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

РПЛ изучает обстоятельства инцидента с фанатами «Спартака» в Грозном
Португалия обыграла Аргентину в финале чемпионата мира по мини-футболу
«Иранец не мог скинуть 100 граммов. Тренер взял и ударил его по носу. Пошла кровь. Вес был сделан»
Спиридонов прокомментировал информацию об избиении болельщиков «Спартака» в Грозном
Залил кровью бассейн, а потом признался, что у него СПИД. Скандал на Олимпиаде-1988
vs
0
Офсайд