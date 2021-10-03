«Бенфика» после победы над «Барселоной» проиграла «Портимоненси»
22:11
«Бенфика» дома уступила «Портимоненси» (0:1) в матче восьмого тура чемпионата Португалии. Ранее команда победила «Барселону» (3:0) в Лиге чемпионов.
Единственный мяч на 66-й минуте забил Лукас Поссиньолу. «Бенфика» с 21-м очком осталась на первом месте в чемпионате. У «Портимоненси» 14 очков и пятая позиция.
Чемпионат Португалии
8-й тур
«Бенфика» — «Портимоненси» — 0:1 (0:0)
Гол: Поссиньолу, 66
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