«Бенфика» после победы над «Барселоной» проиграла «Портимоненси»

«Бенфика» дома уступила «Портимоненси» (0:1) в матче восьмого тура чемпионата Португалии. Ранее команда победила «Барселону» (3:0) в Лиге чемпионов.

Единственный мяч на 66-й минуте забил Лукас Поссиньолу. «Бенфика» с 21-м очком осталась на первом месте в чемпионате. У «Портимоненси» 14 очков и пятая позиция.

Чемпионат Португалии

8-й тур

«Бенфика» — «Портимоненси» — 0:1 (0:0)

Гол: Поссиньолу, 66