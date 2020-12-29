«Бенфика» одержала победу в матче с «Портимоненсе»
29 декабря 2020, 23:34
«Бенфика» победила «Портимоненсе» (2:1) в матче 11-го тура чемпионата Португалии.
В составе победителей отличились Дарвин Нуньес и Рафа Силва. У гостей забил Бету.
«Бенфика» набрала 27 очко и занимает второе место. У лидирующего «Порту» на два очка больше.
Чемпионат Португалии
11-й тур
«Бенфика» — «Портимоненсе» — 2:1 (2:0)
Голы: Нуньес, 13, Рафа Силва, 23 — Бету, 90+2
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