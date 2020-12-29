«Бенфика» одержала победу в матче с «Портимоненсе»

«Бенфика» победила «Портимоненсе» (2:1) в матче 11-го тура чемпионата Португалии.

В составе победителей отличились Дарвин Нуньес и Рафа Силва. У гостей забил Бету.

«Бенфика» набрала 27 очко и занимает второе место. У лидирующего «Порту» на два очка больше.

Чемпионат Португалии

11-й тур

«Бенфика» — «Портимоненсе» — 2:1 (2:0)

Голы: Нуньес, 13, Рафа Силва, 23 — Бету, 90+2