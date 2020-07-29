«Бенфика» опровергла новость о переговорах по Кавани

«Бенфика» на своем официальном сайте опубликовала заявление, касающееся новости о переговорах по поводу перехода уругвайского форварда Эдинсона Кавани.

«Бенфика» опровергает ложные новости, которые были опубликованы в различных СМИ и касались заинтересованности клуба в приобретении нескольких игроков без каких-либо оснований, — говорится в сообщении. — Среди них мы особо выделяем новости, в которых сообщалось о предполагаемом непосредственном участии президента «Бенфики» Луиса Филипе Виейры в процессе приобретения Эдинсона Кавани. Эта новость является полностью ложной. Все контакты по поводу усиления состава будут иметь место только по завершении финала Кубка Португалии в ближайшую субботу".

Ранее сообщалось, что на уругвайца также претендует «Бавария». Контракт Кавани с «ПСЖ» истек 1 июля, после чего он стал свободным агентом. В сезоне-2019/20 33-летний футболист провел за парижан 22 матча и забил семь мячей при трех голевых передачах.