«Бенфика» определилась с заменой Фернандесу, если Энцо уйдет в «Челси»

Полузащитник «Бока Хуниорс» Алан Варела входит в сферу интересов «Бенфики», сообщает ESPN.

По данным источника, португальский клуб может подписать 21-летнего футболиста, если согласует продажу Энцо Фернандеса в «Челси» за 120 миллионов евро. Cумма отступных за Варелу составляют 15 миллионов евро.

Также «Бенфика» рассматривает возможность подписания Оркана Кекчу из «Фейеноорда» и Давиде Фратесси из «Сассуоло».

В сезоне-2022 Варела сыграл за «Бока Хуниорс» 42 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.