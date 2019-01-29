"Бенфика" обыграла "Боавишту" благодаря дублю Сеферовича

"Бенфика" выиграла у "Боавишты" (5:1) в матче 19-го тура чемпионата Португалии.

В составе победителей дубль сделал Харис Сеферович. Также отличились Жоау Фелиш, Пиззи и Алехандро Гримальдо. У гостей забил Жоау Талоша.

"Бенфика" набрала 44 очка и занимает второе место в чемпионате Португалии. У лидирующего "Порту" на два очка больше и игра в запасе.

Чемпионат Португалии

19-й тур

"Бенфика" - "Боавишта" - 5:1 (2:1)

Голы: Фелиш, 9, Пиззи, 28, Сеферович, 54, 72, Гримальдо, 86 - Талоша, 42.

Нереализованный пенальти: Матеуш ("Боавишта"), 90