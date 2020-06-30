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«Бенфика» объявила об расторжении контракта с главным тренером команды Бруну Лаге

30 июня 2020, 16:28
Бруну Лаге. Фото ФК «Бенфика»
Бруну Лаге. Фото ФК «Бенфика»
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Пресс-служба «Бенфики» сообщает, что Бруну Лаге покинул пост главного тренера команды. Контракт с 44-летним португальским специалистом был расторгнут по обоюдному согласию.

Вместе с «Бенфикой» Лаге становился чемпионом Португалии (2018/19) и обладателем Суперкубка страны (2019).

В нынешнем сезоне «Бенфика» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Португалии, отставая на 6 очков от лидирующего «Порту».

Ранее сообщалось, что Маурисио Покеттино может стать новым тренером лиссабонского клуба.

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