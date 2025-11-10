Футбол
10 ноября, 01:53

«Бенфика» упустила победу над «Каса Пиа»

Павел Лопатко

«Бенфика» сыграла вничью с «Каса Пиа» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Португалии — 2:2.

За «Бенфику» забили Андрей Судаков (на 17-й минуте) и Вангелис Павлидис (на 60-й, с пенальти). На 65-й минуте Кассиано не реализовал пенальти в ворота хозяев, а затем защитник «орлов» Томаш Араужу отметился автоголом. На 90+1-й минуте Ренато Нага установил окончательный счет.

«Бенфика» (25 очков после 11 матчей) занимает третье место в турнирной таблице, «Каса Пиа» идет на 15-м месте (9 очков после 11 игр).

Чемпионат Португалии. 11-й тур.
09 ноября, 00:00. Estadio da Luz (Лиссабон)
Бенфика
2:2
Каса Пиа
