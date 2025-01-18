«Бенфика» разгромила «Фамаликан», Злобин пропустил матч из-за болезни

«Бенфика» выиграла у «Фамаликана» в матче 18-го тура чемпионата Португалии — 4:0. Игра прошла на стадионе «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.

Люксембургский нападающий Леандру Баррейру оформил хет-трик, а также один мяч на счету турецкого хавбека Оркуна Кекчю.

Российский вратарь «Фамаликана» Иван Злобин пропустил встречу из-за болезни.

«Бенфика» набрала 41 очков и сравнялась с лидирующим «Спортингом», но у него еще игра в запасе. «Фамаликан» остался на 9-й строчке — 20 очков.