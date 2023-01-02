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Сегодня, 07:47

«Бенфика» близка к покупке 18-летнего форварда «Норшелланна» Шельдерупа

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Бенфика» близка к покупке нападающего «Норшелланна» Андреаса Шельдерупа, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Стороны ведут переговоры, португальский клуб предложил 18-летнему норвежцу контракт до конца июня 2028 года. Помимо «Бенфики», футболистом интересуется ряд клубов АПЛ.

В нынешнем сезоне Шельдеруп забил 10 голов и сделал 1 результативную передачу в 17 матчах за «Норшелланн». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

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