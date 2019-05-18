"Бенфика" - 37-кратный чемпион Португалии

"Бенфика" стала чемпионом Португалии в сезоне-2018/19. В матче заключительного 34-го тура лиссабонцы разгромили "Санта-Клару" - 4:1.

Для "Бенфики" это рекордный 37-й чемпионский титул. 28 трофеев на счету "Порту", который в этом сезоне стал вторым. 18 чемпионств завоевал "Спортинг", в этом сезоне команда заняла третье место.

За 85 розыгрышей чемпионата Португалии гегемонию "Большой тройки" смогли прервать только два клуба: "Белененсеш" (1945/46) и "Боавишта" (2000/01).

"Бенфика" сыграет в групповом турнире Лиги чемпионов, "Порту" попал в квалификацию главного еврокубка. "Спортинг" и "Брага" сыграют в Лиге Европы.