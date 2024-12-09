Беллингем, Мбаппе и Винисиус вошли в символическую сборную года по версии игроков

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPRO) представила символическую сборную года.

В числе номинантов было 26 футболистов. В окончательный состав символической сборной в частности не вошли аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси и португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

В голосовании принимали участие сами футболисты в количестве 21 266 человек.

Символическая сборная сезона-2023/24 по версии FIFPRO:

Вратарь: Эдерсон («Манчестер Сити», Бразилия);

Защитники: Даниэль Карвахаль («Реал», Испания), Антонио Рюдигер («Реал», Германия), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды).

Полузащитники: Кевин Де Брейне («Манчестер Сити», Бельгия), Родри, Тони Кроос («Реал», Германия), Джуд Беллингем («Реал», Англия).

Нападающие: Килиан Мбаппе («ПСЖ»/«Реал», Франция), Эрлин Холанн («Манчестер Сити», Норвегия), Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия).