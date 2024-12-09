Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 18:51

Беллингем, Мбаппе и Винисиус вошли в символическую сборную года по версии игроков

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPRO) представила символическую сборную года.

В числе номинантов было 26 футболистов. В окончательный состав символической сборной в частности не вошли аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси и португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

В голосовании принимали участие сами футболисты в количестве 21 266 человек.

Символическая сборная сезона-2023/24 по версии FIFPRO:

Вратарь: Эдерсон («Манчестер Сити», Бразилия);

Защитники: Даниэль Карвахаль («Реал», Испания), Антонио Рюдигер («Реал», Германия), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды).

Полузащитники: Кевин Де Брейне («Манчестер Сити», Бельгия), Родри, Тони Кроос («Реал», Германия), Джуд Беллингем («Реал», Англия).

Нападающие: Килиан Мбаппе («ПСЖ»/«Реал», Франция), Эрлин Холанн («Манчестер Сити», Норвегия), Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия).

Антонио Рюдигер
Винисиус Жуниор
Вирджил ван Дейк
Даниэль Карвахаль
Джуд Беллингем
Кевин Де Брейне
Килиан Мбаппе
Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
Тони Кроос
Эдерсон Сантана ди Мораес (Эдерсон)
Эрлин Холанн
Футбол
Читайте также
Суд отказал в изъятии земель в поселке «Сады Майендорф» в Барвихе
В Совфеде оценили заявление Трампа по Украине
Сергей Степашин: «Департамент по судейству должен возглавлять человек не ангажированный»
Пилот «Ред Булла» Ферстаппен и его девушка Келли Пике ждут ребенка
Капризов снова возглавил список бомбардиров сезона НХЛ
В «Ростехе» заявили об использовании ВС РФ ракеты «Изделие-305» в зоне СВО
Популярное видео
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 17-го тура 30 ноября
«Балтика» — «Алания»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Мбаппе рассказал об отношениях с Месси после ЧМ-2022

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости