Беллами рассказал о проблемах, из-за которых был вынужден покинуть «Андерлехт»

Бывший форвард «Ливерпуля» и сборной Уэльса Крейг Беллами рассказал, почему покинул «Андерлехт», где трудился помощником главного тренера Венсана Компани.

«Я вернулся домой в августе. У моей дочери был первый день рождения, мы устроили вечеринку. Но она не понимала, кто я. Протягивал к ней руки, но она не шла ко мне. Да и как иначе, если она видела меня всего 8-9 раз. Меня просто не было в ее жизни.

Она отворачивалась, когда я подходил к ней. При этом дочь реагировала на родственников. Мне было стыдно даже подходить к ней. Я вышел из дома и начал плакать. Что я должен был сделать? Теряю ли я родных и близких из-за футбола?

Мне очень нравилось работать с Компани в «Андерлехте». До пандемии все было здорово, но затем все изменилось. У меня развилось чувство тревоги после Рождества в 2020 году», — приводит слова Беллами Daily Mail.

В «Андерлехте» Беллами работал с 2019 года.