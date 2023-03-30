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Сегодня, 11:15

Бельгийский журналист: «Мы очень давно не видели такую крутую сборную, как при Тедеско»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бельгийский журналист Sudinfo Филипп Гердай в разговоре с «СЭ» сравнил Роберто Мартинеса и Доменико Тедеско во главе национальной сборной.

«Когда Мартинез тренировал команду в квалификационных играх, он вызывал 32 и больше человек. Тедеско хватило 24 с четырьмя вратарями. Так, получается, что каждый думает, что он сможет выйти в каком-то из матчей на поле. Тедеско дал игрокам экстра-мотивацию. Это пока главная победа Доменико. Но это еще только начало. Не сказал бы, что испытываем эйфорию, но бельгийцам возвращается оптимизм в отношении сборной. Мы думали, что после золотого поколения уровень может упасть. Но, признаюсь, мы очень давно не видели такую крутую сборную Бельгии!» — сказал Гердай «СЭ».

Тедеско возглавил сборную Бельгии в феврале 2023 года. Под руководством 37-летнего специалиста команда провела два матча, в которых обыграла Швецию (3:0) в отборе Евро-2024 и Германию (3:2) в товарищеском матче.

Сборная Бельгии по футболу
Доменико Тедеско
Роберто Мартинес
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