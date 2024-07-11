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Сегодня, 16:37

Бельгийский клуб не намерен продавать одного из лидеров команды в «Краснодар»

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Опорный полузащитник ««Зюльте-Варегема» Точукву Ннади, которым ранее интересовался «Краснодар», с большой долей вероятности останется в бельгийском клубе.

По данным Legalbet, руководство «Зюльты» считает 21-летнего нигерийца одним из ключевых игроков команды, поэтому хочет сохранить его в составе минимум до зимы. Дальнейшая сумма выкупа хавбека составит от десяти миллионов евро.

Ннади перешел в «Зюльте-Варегем» из «Ботева» в январе нынешнего года за 750 тысяч евро. За это время нигериец провел 13 матчей за бельгийскую команду, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Контракт полузащитника с «Зюльте-Варегемом» рассчитан до лета 2028 года. Рыночная стоимость игрока составляет 900 тысяч евро по данным портала Transfermarkt.

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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