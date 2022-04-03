«Базель» сыграл вничью с «Янг Бойз», Чалов провел на поле 71 минуту

«Базель» на своем поле сыграл вничью с «Янг Бойз» в матче 28-го тура чемпионата Швейцарии — 2:2.

В составе хозяев отличились Таулант Джака и Себастьяно Эспозито, у гостей забили Эдмилсон Фернандес и Уилфрид Канга.

Российский форвард «Базеля» Федор Чалов вышел на игру в стартовом составе и не отличился результативными действиями. Футболист провел на поле 71 минуту, после чего его заменил Валентин Штокер.

«Базель» занимает второе место в чемпионате Швейцарии с 51 очком в 28 матчах, «Янг Бойз» идет на третьей строчке с 46 очками в 28 играх.