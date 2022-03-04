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Сегодня, 00:24

Дубль Чалова спас «Базель» от поражения в игре с «Санкт-Галленом»

«Базель» сыграл вничью с «Санкт-Галленом»
Евгений Козинов
Корреспондент
Федор Чалов (в центре).
Фото Twitter

«Базель» сыграл вничью с «Санкт-Галленом» в матче 24-го тура чемпионата Швейцарии — 2:2.

В середине первого тайма гости дважды забили. Голами отметились Жереми Гийомено и Квадво Дюа.

Хозяевам удалось отыграться только во второй половине. Российский нападающий Федор Чалов на 56-й минуте забил дебютный гол за «Базель», а в концовке оформил дубль.

«Базель» идет на 3-м месте в турнирной таблице, а «Санкт-Галлен» — на 6-м.

1 февраля ЦСКА объявил о переходе 23-летнего Чалова в «Базель». Он будет выступать за швейцарский клуб на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Швейцария: Суперлига. 24-й тур
03 мар, 22:30. St. Jakob Park (Базель)
Базель
2:2
Санкт-Галлен
Голы
Jeremy Guillemenot, 20 (0:1), Kwadwo Duah, 22 (0:2), Чалов, 57 (1:2), Чалов, 83 (2:2)
Базель
Линднер Каттербах Лопес (Ланг, 80) Павлович (Бюргер, 26) Чалов Фрай Паласиос Ндой (Фернандеш, 79) Миллар Джака (Касами, 46) Эспозито (Солои, 57)
Санкт-Галлен
Lawrence Ati Zigi Isaac Schmidt (Patrick Sutter, 83) Маглица Стрегиу Euclides Cabral Victor Ruiz Abril (Basil Stillhart, 72) Фазлиджи Тома (Янкевиц, 60) Julian Von Moos (Alessio Besio, 60) Kwadwo Duah Jeremy Guillemenot (Christopher Lungoyi, 73)
Предупреждения
Джака 37’, Фрай 40’  -  Euclides Cabral 32’, Jeremy Guillemenot 36’, Victor Ruiz Abril 45’, Alessio Besio 90’, Янкевиц 90’

Федор Чалов
ФК Базель
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Чалов оформил дубль в матче с «Санкт-Галленом»
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