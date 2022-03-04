Дубль Чалова спас «Базель» от поражения в игре с «Санкт-Галленом»

«Базель» сыграл вничью с «Санкт-Галленом» в матче 24-го тура чемпионата Швейцарии — 2:2.

В середине первого тайма гости дважды забили. Голами отметились Жереми Гийомено и Квадво Дюа.

Хозяевам удалось отыграться только во второй половине. Российский нападающий Федор Чалов на 56-й минуте забил дебютный гол за «Базель», а в концовке оформил дубль.

«Базель» идет на 3-м месте в турнирной таблице, а «Санкт-Галлен» — на 6-м.

1 февраля ЦСКА объявил о переходе 23-летнего Чалова в «Базель». Он будет выступать за швейцарский клуб на правах аренды до конца нынешнего сезона.