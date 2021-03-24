Байдачный возглавил клуб «Арарат-Армения». Он не тренировал последние 9 лет
22:12
68-летний специалист Анатолий Байдачный стал главным тренером команды «Арарат-Армения», сообщает страница клуба в Facebook.
«Арарат-Армения» — действующий победитель армянской премьер-лиги. В текущем сезоне команда идет на 3-м месте.
5 марта стало известно, что ереванский клуб расторг контракт с испанским тренером Давидом Кампаньей.
Последнее место работы Байдачного — «Ростов», который он возглавлял два месяца в 2012-м. До этого он тренировал «Факел», «Терек», «Ростсельмаш», «Черноморец», «Жемчужину», сборную Белоруссии.
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