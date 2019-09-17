Батистута отклонил предложение Марадоны стать его ассистентом

Экс-нападающий сборной Аргентины Габриэль Батистута рассказал о предложении Диего Марадоны стать его ассистентом в «Химнасии и Эсгриме».

— Хочу поблагодарить Марадону за предложение, которого я давно ждал, — приводит слова Батистуты Corriere dello Sport. — К сожалению, сегодня я запланировал операцию на лодыжке в Базеле и теперь практически не могу ходить. В этой ситуации я был бы бесполезен. Желаю тебе всего наилучшего, Диего!

После 6 туров новая команда Марадоны занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Аргентины, набрав 1 очко.