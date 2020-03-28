БАТЭ проиграл 2-й раз подряд на старте сезона. «Славия» победила благодаря дублю россиянина Мельникова

«Славия» обыграла БАТЭ в матче 2-го тура чемпионата Белоруссии — 2:1. Оба мяча в составе победителей провел россиянин, воспитанник тульского «Арсенала» Никита Мельников. Также за клуб из Мозыря сыграли российские футболисты Юрий Недашковский и Егор Потапов, а ворота защищал Михаил Барановский, проведший в России 15 сезонов.

В составе БАТЭ на поле появились экс-игрок «Динамо» и «Томи» Павел Нехайчик, Станислав Драгун («Крылья Советов», «Динамо», «Оренбург»), Игорь Стасевич («Волга») и Егор Филипенко («Спартак» и «Сибирь»).

15-кратный чемпион Белоруссии и вице-чемпион сезона-2019 БАТЭ потерпел два поражения в двух стартовых турах сезона.

Чемпионат Белоруссии — единственный европейский турнир, который не был прерван из-за пандемии коронавируса и стартовал в срок и со зрителями.

Чемпионат Белоруссии

Высшая лига

2-й тур

«Славия» — БАТЭ — 2:1 (1:1)

Голы: Видлюмссон, 10 (0:1). Мельников, 32 (1:1). Мельников, 48 (2:1).

«Славия»: Барановский, Недашковский, Потапов, Пантя, Чухлей (Костров, 84), Котляров, Жук, Раевский, Шевченко, Мельников (Сенько, 83), Нар (Ковалевский, 90+4).

БАТЭ: Чичкан, Филипенко, Настич (Бессмертный, 88), Филипович, Копитович, Бага, Стасевич (Скавыш, 68), Нехайчик, Драгун (Милич, 68), Видлюмссон, Сарока.

Предупреждения: Чухлей, 37. Раевский, 51. Бага, 60. Жук, 65. Нехайчик, 66. Мельников, 67. Филипенко, 80.

Судья: Стецурин.

28 марта. Мозырь. Стадион «Юность».