Башкиров продлил контракт с «Заглембе» на два года

Полузащитник «Заглембе» Евгений Башкиров продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте польской команды.

Новое соглашение с 28-летним хавбеком рассчитано до 30 июня 2022 года.

— Я очень рад, что я остался в «Заглембе», — цитирует Башкирова официальный сайт клуба. — За это короткое время я убедился, что это хороший клуб для моего развития. Считаю это логичным шагом с моей стороны. Клуб быстро предложил продлить контракт, за что я благодарен президенту, а также всем болельщикам.

Башкиров присоединился к «Заглембе» в феврале 2020 года. За клуб из Любина россиянин провел три матча, после чего чемпионат Польши был приостановлен из-за пандемии коронавируса.