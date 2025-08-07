«Барселона», «ПСЖ» и «Челси» претендуют на звание лучшего мужского клуба года

«Барселона», «ПСЖ» и «Челси» номинированы на приз лучшему мужскому клубу 2025 года по версии журнала France Football.

В число претендентов на награду также вошли «Ливерпуль» и «Ботафого».

В сезоне-2024/25 «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции. «Барселона» победила в чемпионате, Кубке и Суперкубке Испании. «Челси» стал победителем Лиги конференций и клубного чемпионата мира. «Ливерпуль» завоевал золотые медали АПЛ.

Победитель в номинации будет объявлен на церемонии вручения «Золотого мяча» — 2025, которая состоится в Париже 22 сентября. В прошлом году лучшим мужским клубом был признан «Реал».