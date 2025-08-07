Футбол
7 августа, 16:32

«Барселона», «ПСЖ» и «Челси» претендуют на звание лучшего мужского клуба года

Алина Савинова

«Барселона», «ПСЖ» и «Челси» номинированы на приз лучшему мужскому клубу 2025 года по версии журнала France Football.

В число претендентов на награду также вошли «Ливерпуль» и «Ботафого».

В сезоне-2024/25 «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции. «Барселона» победила в чемпионате, Кубке и Суперкубке Испании. «Челси» стал победителем Лиги конференций и клубного чемпионата мира. «Ливерпуль» завоевал золотые медали АПЛ.

Победитель в номинации будет объявлен на церемонии вручения «Золотого мяча» — 2025, которая состоится в Париже 22 сентября. В прошлом году лучшим мужским клубом был признан «Реал».

«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
  • Millwall82

    может просто футбольного клуба года? Женщины играть в футбол не умеют. Разве что бразильянка Марта.

    07.08.2025

  • Russpiel

    При этом лишь ПСЖ имеет мужское название.

    07.08.2025

