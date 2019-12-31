Популярное издание FoutFourTwo составило рейтинг 25 лучших футбольных команд 2010-х годов.

Возглавила рейтинг «Барселона» Хосепа Гвардьолы. Сине-гранатовые дважды выиграли чемпионат и одну Лигу чемпионов до 2010-х, а в начале этого десятилетия завоевали еще по одному титулу в чемпионате и Лиги чемпионов. Состав с Лионелем Месси, Хави, Андресом Иньестой по стилю игры при этом претендует на звание лучшей команды всех времен.

Нынешняя команда Гвардьолы, «Манчестер Сити», располагается в рейтинге на третьем месте. «Реал» Зинедина Зидана, который первым дважды подряд выиграл Лигу чемпионов и брал трофей в трех сезонах друг за другом, на шестой строчке.

В топ-25 на последней строчке вошла «Севилья» Унаи Эмери, которая трижды выигрывала Лигу Европы.

25 лучших команд десятилетия по версии FourFourTwo

1. «Барселона», тренер — Хосеп Гвардьола

2. сборная Испании, тренер — Висенте Дель Боске

3. «Манчестер Сити», тренер — Хосеп Гвардьола

4. «Лестер», тренер — Клаудио Раньери

5. «Бавария» в сезоне-2011/12

6. «Реал», тренер — Зинедин Зидан

7. «Интер», тренер — Жозе Моуринью

8. «Бавария», тренер — Хосеп Гвардьола

9. «Барселона», тренер — Луис Энрике

10. «Атлетико», тренер — Диего Симеоне

11. «Ливерпуль», тренер — Юрген Клопп

12. «Монако» в сезоне-2016/17

13. «Челси» в сезоне-2016/17

14. «Манчестер Сити», тренер — Роберто Манчини

15. «Челси», тренер — Карло Анчелотти

16. Германия на чемпионате мира-2014

17. «Ювентус», тренер — Массимилиано Аллегри

18. «Тоттенхэм», тренер — Маурисио Покеттино

19. «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2012/13

20. «Боруссия» Дортмунд, тренер — Юрген Клопп

21. «Аякс» в сезоне-2018/19

22. сборная Франции на чемпионате мира-2018

23. «Реал», тренер — Карло Анчелотти

24. сборная Голландии, тренер — Луи ван Гал

25. «Севилья», тренер — Унаи Эмери