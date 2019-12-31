«Барселона» Гвардьолы возглавила рейтинг лучших команд десятилетия. «Ман Сити» — третий, «Реал» — шестой
Популярное издание FoutFourTwo составило рейтинг 25 лучших футбольных команд 2010-х годов.
Возглавила рейтинг «Барселона» Хосепа Гвардьолы. Сине-гранатовые дважды выиграли чемпионат и одну Лигу чемпионов до 2010-х, а в начале этого десятилетия завоевали еще по одному титулу в чемпионате и Лиги чемпионов. Состав с Лионелем Месси, Хави, Андресом Иньестой по стилю игры при этом претендует на звание лучшей команды всех времен.
Нынешняя команда Гвардьолы, «Манчестер Сити», располагается в рейтинге на третьем месте. «Реал» Зинедина Зидана, который первым дважды подряд выиграл Лигу чемпионов и брал трофей в трех сезонах друг за другом, на шестой строчке.
В топ-25 на последней строчке вошла «Севилья» Унаи Эмери, которая трижды выигрывала Лигу Европы.
25 лучших команд десятилетия по версии FourFourTwo
1. «Барселона», тренер — Хосеп Гвардьола
2. сборная Испании, тренер — Висенте Дель Боске
3. «Манчестер Сити», тренер — Хосеп Гвардьола
4. «Лестер», тренер — Клаудио Раньери
5. «Бавария» в сезоне-2011/12
6. «Реал», тренер — Зинедин Зидан
7. «Интер», тренер — Жозе Моуринью
8. «Бавария», тренер — Хосеп Гвардьола
9. «Барселона», тренер — Луис Энрике
10. «Атлетико», тренер — Диего Симеоне
11. «Ливерпуль», тренер — Юрген Клопп
12. «Монако» в сезоне-2016/17
13. «Челси» в сезоне-2016/17
14. «Манчестер Сити», тренер — Роберто Манчини
15. «Челси», тренер — Карло Анчелотти
16. Германия на чемпионате мира-2014
17. «Ювентус», тренер — Массимилиано Аллегри
18. «Тоттенхэм», тренер — Маурисио Покеттино
19. «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2012/13
20. «Боруссия» Дортмунд, тренер — Юрген Клопп
21. «Аякс» в сезоне-2018/19
22. сборная Франции на чемпионате мира-2018
23. «Реал», тренер — Карло Анчелотти
24. сборная Голландии, тренер — Луи ван Гал
25. «Севилья», тренер — Унаи Эмери