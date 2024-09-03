Барбоза — о потенциальном новичке «Спартака»: «У Мангаша большой потенциал. Может играть на трех позициях»

Португальский агент Паулу Барбоза рассказал «СЭ» о защитнике «Витории Гимарайнш» Рикарду Мангаше. Ранее об интересе «Спартака» к футболистц сообщил портал Metaratings.ru.

«Рикарду Мангаш — игрок, который в прошлом году утвердился в Высшей лиге. Он воспитанник «Бенфики». У него большой потенциал. Мангаш может играть на трех позициях: вингер, полузащитник и левый защитник. Для игрока это большой плюс. Несмотря на то, что ему 26 лет, только в прошлом году Рикарду играл в хорошем клубе — «Витория Гимарайнш». Но стабильно в Высшем дивизионе играл только сезон. Пока нет данных, чтобы утверждать, что он будет играть в «Спартаке» на высоком уровне безоговорочно», — сказал Барбоза «СЭ».

26-летний Мангаш является воспитанником «Бенфики», за «Виторию» он выступает с 2023 года. В сезоне-2024/25 на счету крайнего защитника 4 гола и 2 результативные передачи в 10 матчах за клуб. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 4 миллиона евро.