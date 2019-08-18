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«Бахыт, спи спокойно». Болельщики «Црвены Звезды» почтили память погибшего фаната «Спартака»

16:39
17 августа. Болельщики "Црвены Звезды" почтили память погибшего фаната "Спартака" Алексея "Бахыта" Васюка. Фото Официальный сайт "Црвены Звезды"
17 августа. Болельщики "Црвены Звезды" почтили память погибшего фаната "Спартака" Алексея "Бахыта" Васюка. Фото Официальный сайт "Црвены Звезды"
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В субботу, 17 августа, «Црвена Звезда» играла в гостях со «Спартаком» из Субботицы (3:2) в матче 5-го тура сербской Суперлиги. Болельщики клуба из Белграда вывесили баннер в память о фанате «Спартака» Алексее «Бахыте» Васюке, который погиб в ДТП в Ростовской области.

«Я верю, тишина — это смерть (слова из песни группы Тараканы — прим. «СЭ»). Бахыт, спи спокойно», — написано на баннере.

Ранее болельщики «Спартака» вывесили несколько баннеров в память о болельщике во время матча с «Туном» в Лиге Европы. Клуб также принял участие в акции.

В понедельник, 13 августа, возвращаясь домой после игры в Грозном, Алексей Васюк попал в аварию около Ростова-на-Дону и получил серьезные травмы. Он скончался утром вторника.

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