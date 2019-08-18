«Бахыт, спи спокойно». Болельщики «Црвены Звезды» почтили память погибшего фаната «Спартака»

В субботу, 17 августа, «Црвена Звезда» играла в гостях со «Спартаком» из Субботицы (3:2) в матче 5-го тура сербской Суперлиги. Болельщики клуба из Белграда вывесили баннер в память о фанате «Спартака» Алексее «Бахыте» Васюке, который погиб в ДТП в Ростовской области.

«Я верю, тишина — это смерть (слова из песни группы Тараканы — прим. «СЭ»). Бахыт, спи спокойно», — написано на баннере.

Ранее болельщики «Спартака» вывесили несколько баннеров в память о болельщике во время матча с «Туном» в Лиге Европы. Клуб также принял участие в акции.

В понедельник, 13 августа, возвращаясь домой после игры в Грозном, Алексей Васюк попал в аварию около Ростова-на-Дону и получил серьезные травмы. Он скончался утром вторника.