Азар признан лучшим бельгийским игроком, выступающим за рубежом

Нападающий «Реала» Эден Азар признан лучшим игроком Бельгии в 2019 году, выступающим за границей, сообщает официальный Twitter национальной команды.

На награду также претендовали полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне и форвард «Интера» Ромелу Лукаку.

Сам 29-летний форвард не смог присутствовать на церемонии вручения из-за травмы.

В текущем сезоне Азар провел 13 матчей во всех турнирах, в которых забил гол и сделал 4 результативные передачи.