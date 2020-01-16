Азар признан лучшим бельгийским игроком, выступающим за рубежом
15:12
Нападающий «Реала» Эден Азар признан лучшим игроком Бельгии в 2019 году, выступающим за границей, сообщает официальный Twitter национальной команды.
На награду также претендовали полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне и форвард «Интера» Ромелу Лукаку.
Сам 29-летний форвард не смог присутствовать на церемонии вручения из-за травмы.
В текущем сезоне Азар провел 13 матчей во всех турнирах, в которых забил гол и сделал 4 результативные передачи.
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