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Сегодня, 13:20

Азар признался, что был удивлен назначением Тедеско на пост главного тренера сборной Бельгии

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Реала» Эден Азар рассказал, что думает о приходе Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной Бельгии. Он признался, что был удивлен его назначением.

«Меня удивило это назначение. Я ждал, что место наставника займет Тьерри Анри. Лично я не знаком с Тедеско, поэтому не знаю, чего от него ждать. Я говорил о нем с некоторыми игроками «Реала», сказали, что он хороший тренер. У него еще есть в команде Торган Азар, так что он может качественно поработать», — цитирует Азара RTBF.

Тедеско сменил в сборной Бельгии Роберто Мартинеса, покинувшего команду после провала на ЧМ-2022.

Ранее немецкий специалист возглавлял московский «Спартак».

Эден Азар
Сборная Бельгии по футболу
Доменико Тедеско
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