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Сегодня, 20:40

Айтана Бонмати второй год подряд признана лучшей футболисткой года на премии The Best

Руслан Минаев
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Айтана Бонмати.
Фото Reuters

Полузащитница «Барселоны» Айтана Бонмати признана лучшей футболисткой 2024 года на премии The Best от ФИФА.

В прошлом сезоне 26-летняя испанка в составе каталонского клуба стала чемпионкой Испании, обладательницей Кубка и Суперкубка страны, и победительницей Лиги чемпионов. В составе сборной Испании Бонмати стала победительницей Лиги Наций.

Для хавбека это вторая награда The Best подряд. Она также является обладательницей «Золотого мяча» 2023 и 2024 года.

Футбол
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