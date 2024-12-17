Айтана Бонмати второй год подряд признана лучшей футболисткой года на премии The Best

Полузащитница «Барселоны» Айтана Бонмати признана лучшей футболисткой 2024 года на премии The Best от ФИФА.

В прошлом сезоне 26-летняя испанка в составе каталонского клуба стала чемпионкой Испании, обладательницей Кубка и Суперкубка страны, и победительницей Лиги чемпионов. В составе сборной Испании Бонмати стала победительницей Лиги Наций.

Для хавбека это вторая награда The Best подряд. Она также является обладательницей «Золотого мяча» 2023 и 2024 года.