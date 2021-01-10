«Аякс» сыграл вничью с ПСВ: Промес забил, Хендрикс остался вне заявки

«Аякс» в матче 15-го тура чемпионата Голландии сыграл вничью с ПСВ (2:2), проигрывая по ходу встречи в два мяча.

Уже на второй минуте матча нападающий эйндховенцев Эран Захави вывел команду вперед, а на 21-й минуте он же удвоил преимущество хозяев. Еще до перерыва амстердамцы смогли отыграть один мяч. Квинси Промес откликнулся на прострел вдоль ворот и с центра штрафной расстрелял голкипера. Заключительный гол в матче на 65-й минуте забил нападающий «Аякса» Энтони.

После этой ничьей «Аякс» остался на первом месте с 35 очками, ПСВ — второй (34 очка).

Полузащитник амстердамцев Йоррит Хендрикс, который должен перейти в «Спартак», остался вне заявки на игру.

Чемпионат Голландии. Эредивизи

15 тур

«Аякс» — ПСВ — 2:2