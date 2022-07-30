Хет-трик Гуса Тила помог ПСВ обыграть «Аякс» в матче за Суперкубок Нидерландов

ПСВ обыграл «Аякс» в матче за Суперкубок Нидерландов — 5:3.

В составе клуба из Эйндховена хет-трик на счету экс-полузащитника «Спартака» Гуса Тила. Также голы забивали Коди Гакпо и Хави Симонс.

У амстердамцев отметились Стивен Бергвейн, Антони и Мохаммед Кудус.

На 76-й минуте защитник «Аякса» Келвин Бесси заработал прямую красную карточку.

Это первый титул в тренерской карьере Рууда ван Нистелроя.

ПСВ стал обладателем Суперкубка Нидерландов в 13-й раз в своей истории, обновив свой же рекорд.