"Атлетику Минейру" и "Палестино" вышли в групповой турнир Кубка Либертадорес

"Атлетику Минейру" сыграл вничью с "Дефенсор Спортинг" в ответном матче 3-го отборочного раунда Кубка Либертадорес (0:0). В первой встрече бразильский клуб одержал победу (2:0), поэтому вышел в следующую стадию.

В другом матче "Палестино" обыграл "Тальерес" (2:1). Чилийская команда вышла в групповой турнир, так как в первой игре была зафиксирована ничья (2:2).

Кубок Либертадорес

3-й отборочный раунд

Ответные матчи

"Атлетику Минейру" (Бразилия) - "Дефенсор Спортинг" (Уругвай) - 0:0

Удаление: Жозе Велисон (А), 56.

Белу-Оризонти. Стадион "Индепенденсия".

Первый матч - 2:0.



"Палестино" (Чили) - "Тальерес" (Аргентина) - 2:1 (0:1)

Голы: Морено, 21 (0:1). Хименес, 71 (1:1). Хоркера, 90+1 (2:1).

Удаление: Фернандес (П), 90+6.

Сантьяго. Стадион "Сан Карлос де Апокиндо".

Первый матч - 2:2.