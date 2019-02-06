"Атлетику Минейру" и "Данубио" не выявили победителя, "Мельгар" обыграл "Универсидад де Чили"

"Атлетику Минейру" и "Данубио" сыграли вничью в первом матче 2-го отборочного раунда Кубка Либертадорес (2:2). В других встречах "Мельгар" переиграл "Универсидад де Чили" (1:0), а "Стронгест" и "Либертад" не выявили победителя (1:1).
Кубок Либертадорес
2-й отборочный раунд
Первые матчи
"Данубио" (Уругвай) – "Атлетику Минейру" (Бразилия) – 2:2 (1:1)
Голы: Рикарду Оливейра, 29 (0:1). Родригес, 45+2 (1:1). Рикарду Оливейра, 77 (1:2). Фелипе, 80 (2:2).
Монтевидео. Стадион "Луис Франсини".
"Мельгар" (Перу) – "Универсидад де Чили" (Чили) – 1:0 (0:0)
Гол: Ариас, 54.
Арекипа. Стадион Национального университета Святого Августина.
"Стронгест" (Боливия) – "Либертад" (Парагвай) – 1:1 (0:0)
Голы: Бехарано, 59 (1:0). Мартинес, 81 (1:1).
Ла-Пас. Стадион "Эрнандо Силес".