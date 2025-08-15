Гол Халка на 89-й минуте принес «Атлетику Минейру» победу над «Годой Крус»

«Атлетику Минейру» переиграл «Годой Крус» в первом матче 1/8 финала Южноамериканского кубка — 2:1. Игра прошла в Бразилии на «МРВ Арене».

Аргентинский клуб в конце первого тайма открыл счет. Хозяева отыгрались на 67-й минуте — отличился Куэльо. На 89-й минуте экс-форвард «Зенита» Халк забил победный мяч.

Ответная игра пройдет в Аргентине 22 августа. Начало матча — 01:00 по московскому времени.

Южноамериканский кубок

1/8 финала

Первый матч

«Атлетику Минейру» (Бразилия) — «Годой Крус» (Аргентина) — 2:1 (0:1)

Голы: Андино, 37 — 0:1. Куэльо, 67 — 1:1. Халк, 89 — 2:1.