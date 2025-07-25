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«Атлетико Минейро» прошел «Букарамангу» в Южноамериканском кубке, Хадк забил в серии пенальти

Евгений Козинов
Корреспондент

«Атлетико Минейро» победил «Букарамангу» в ответном матче 1/16 финала Южноамериканского кубка — 0:1 (пен. — 3:1). Игра прошла в Бразилии на «МРВ Арене».

В основное время единственный гол забил защитник гостей Джефферсон Мена. Так как первый матч закончился победой бразильской команды со счетом 1:0, состоялась серия пенальти, в которой победили хозяева — 3:1.

Экс-нападающий «Зенита» Халк после окончания основного времени получил желтую карточку за неспортивное поведение, а также реализовал свою попытку в серии пенальи — он бил первым.

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Халк
Футбол
ФК Атлетико Минейро
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