«Атлетико Минейро» прошел «Букарамангу» в Южноамериканском кубке, Хадк забил в серии пенальти

«Атлетико Минейро» победил «Букарамангу» в ответном матче 1/16 финала Южноамериканского кубка — 0:1 (пен. — 3:1). Игра прошла в Бразилии на «МРВ Арене».

В основное время единственный гол забил защитник гостей Джефферсон Мена. Так как первый матч закончился победой бразильской команды со счетом 1:0, состоялась серия пенальти, в которой победили хозяева — 3:1.

Экс-нападающий «Зенита» Халк после окончания основного времени получил желтую карточку за неспортивное поведение, а также реализовал свою попытку в серии пенальи — он бил первым.