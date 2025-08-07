Гол Миранчука принес «Атланте» победу над «Атласом»

«Атланта Юнайтед» выиграла у «Атласа» в матче 3-го тура группового турнира Кубка лиг — 4:1.

Автором победного гола стал российский полузащитник Алексей Миранчук. Также голами у американской команды отметились Джамаль Тиаре, Кэиман Тогаси и Саба Лобжанидзе. В концовке мексиканцы отыграли один мяч — отличился Диего Гонсалес.

«Атланта» набрала 3 очка и занимает 13-е место в конференции МЛС. «Атлас» — последний в таблице мексиканских команд — 0 очков. Оба клуба не вышли в плей-офф.

Кубок лиг

3-й тур

«Атланта Юнайтед» (США) — «Атлас» (Мексика) — 4:1 (3:0)

Голы: Тиаре, 8 (пен) — 1:0. Миранчук, 33 — 2:0. Лобжанидзе, 38 — 3:0. Тогаши, 68 — 4:0. Гонсалес, 83 — 4:1.