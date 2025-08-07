Футбол
7 августа, 04:43

Гол Миранчука принес «Атланте» победу над «Атласом»

Евгений Козинов
Корреспондент
Игроки «Атланты» после гола Алексея Миранчука.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Атланта Юнайтед» выиграла у «Атласа» в матче 3-го тура группового турнира Кубка лиг — 4:1.

Автором победного гола стал российский полузащитник Алексей Миранчук. Также голами у американской команды отметились Джамаль Тиаре, Кэиман Тогаси и Саба Лобжанидзе. В концовке мексиканцы отыграли один мяч — отличился Диего Гонсалес.

«Атланта» набрала 3 очка и занимает 13-е место в конференции МЛС. «Атлас» — последний в таблице мексиканских команд — 0 очков. Оба клуба не вышли в плей-офф.

Кубок лиг

3-й тур

«Атланта Юнайтед» (США) — «Атлас» (Мексика) — 4:1 (3:0)

Голы: Тиаре, 8 (пен) — 1:0. Миранчук, 33 — 2:0. Лобжанидзе, 38 — 3:0. Тогаши, 68 — 4:0. Гонсалес, 83 — 4:1.

Футбол
ФК Атланта Юнайтед
ФК Атлас
  • Кабанчик

    Думаю 2-3 года за сезон это не тот результат Миранчука для которого его покупали.

    07.08.2025

  • Djin Ignatov

    Может если так пойдет Атланта станет Чемпионом ! Миранчук ведь игрок наверное мирового класса ?

    07.08.2025

  • За спорт!

    Атлас есть, а контурных карт нет.

    07.08.2025

    • Миранчук забил 6-й гол в сезоне за «Атланту Юнайтед»

    «Интер Майами» переиграл «Пумас», Суарес забил с пенальти

    Takayama

