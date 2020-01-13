«Астана» рассталась с главным тренером Григорчуком

Роман Григорчук покинул пост главного тренера «Астаны», сообщает официальный сайт клуба. Также клуб покинули ассистенты тренера Михаил Савка, Анатолий Коротя и тренер вратарей Андрей Глущенко. Соглашение расторгнуто по согласию сторон.

— Клуб благодарит Романа Иосифовича и его тренерский штаб за проделанную работу и желает ему успешного продолжения тренерской карьеры, — говорится в сообщении.

54-летний украинский специалист в прошлом сезоне выиграл с командой чемпионат Казахстана и Суперкубок страны. «Астана» выступала в Лиге Европы, где не вышла из группы. Казахстанский клуб дома обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:1), но проиграл остальные два матча.