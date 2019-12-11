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«Астана» пригласила Петреску на пост главного тренера. Он не хочет ехать в Казахстан

12:18
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«Астана» хочет пригласить на пост главного тренера Дана Петреску, который в настоящее время работает в чемпионате Румынии. С агентом 51-летнего специалиста связался менеджмент клуба из Казахстана, который предложил ему контракт на два года, утверждает Ziare.

Пока Петреску не рассматривает вопрос о принятии предложения из Казахстана, потому как считает, что уровень футбола там не слишком высок. Он был готов покинуть ЧФР зимой или в конце лета, но только если получит хорошее предложение из России, Китая или Европы.

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