«Астана» подпишет контракт с сербским полузащитником Ивановичем

Столичная «Астана» близка к подписанию контракта с сербским полузащитником Игором Ивановичем, сообщает Meta-ratings.kz.

По данным источника, осталось согласовать некоторые детали, после чего клуб официально объявит о переходе 25-летнего игрока. Иванович уже тренируется в составе нового клуба.

На данный момент футболист находится в статусе свободного агента. Последним клубом Ивановича был солигорский «Шахтер». В конце 2022 года игрок покинул клуб по окончании срока действия контракта. Также футболист выступал за такие клубы, как «Напредак» и «Ягодина».

После трех туров КПЛ «Астана» находится на седьмой строчке с 6-ю очками, уступив в последнем туре «Актобе» со счетом 1:4.