Артем Милевский: «Принимаем пилюли, ставим капельницы. Странно, что играем только мы»

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский выразил недоумение в связи с тем, что сезон чемпионата Белоруссии продолжается, несмотря на пандемию коронавируса. Чемпионат Белоруссии — единственный европейский турнир, который не был прерван из-за пандемии. Стартовал он в срок и со зрителями.

— Особо ничем не занимаюсь, смотрю передачи, фильмы, сериалы. Скучно, конечно. Смотрю сейчас все серии про Джеймса Бонда. Весь мир на карантине, опасаюсь и я, и ребята, которые у нас, — приводит слова Милевского football.by со ссылкой на YouTube-канал «Трендец». — Принимаем какие-то пилюли, какие-то таблетки, ставим капельницы. Все это очень плохо, все ждут, когда это закончится.

Поскольку у нас еще не остановили футбол, тренируемся на базе, поэтому нам нет смысла поддерживать какую-то форму дома. Странно, что играем только одни мы. У нас есть контракты и обязательства перед нашим президентом и футбольной лигой. Клубные врачи помогают, коллектив у нас хороший. Вместе собираемся, тренируемся, не смотрим ни на что и продолжаем свое дело.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 614 884 человек. Умерших — 28 687, выздоровевших — 135 671. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

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